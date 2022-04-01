Прорвавшийся на поле эквадорский болельщик схватил Месси за шею

После финального свистка в отборочном матче чемпионата мира — 2022 между сборными Эквадора и Аргентины случился инцидент с участием болельщика и форварда Лионеля Месси.

Напомним, встреча завершилась вничью — 1:1. Обе команды уже гарантировали себе попадание в финальную стадию мирового первенства.

По окончании матча на поле выбежал фанат в футболке эквадорской сборной, чтобы сделать селфи с Месси. При этом парень схватил футболиста рукой за шею, что тому явно не понравилось. Месси попытался оттолкнуть болельщика. Ему тут же на помощь подбежали работники стадиона, которые увели нарушителя с поля.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится сегодня, 1 апреля, в столице Катара, Дохе. Это первый случай, когда турнир пройдет на Ближнем Востоке и в Северном полушарии на стыке осени и зимы.

Действующим обладателем трофея является Франция. В финале ЧМ-2018 французы обыграли Хорватию.

Ранее стали известны все возможные участники финальной стадии чемпионата мира — 2022 по футболу. 29 команд уже отобрались на ЧМ, еще шесть поборются за оставшиеся три путевки в Катар.