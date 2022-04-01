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Джудович: Россию не должны были отстранять от стыковых матчей за ЧМ-2022

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

Экс-футболист нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович выразил мнение, что Международная федерация футбола (ФИФА) не должна была лишать сборную России возможности сыграть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022. Его слова передает «РБ Спорт».

Напомним, что 31 марта в Дохе прошел конгресс ФИФА, на котором Российский футбольный союз не стали отстранять от членства в организации. Кроме того, на этом мероприятии было принято решение признать русский язык в качестве официального в ФИФА.

«Игроки не должны страдать из-за политических решений. С нами в 90-е годы также случилась похожая ситуация. Россию не должны были отстранять от стыков за ЧМ-2022», — сказал экс-игрок «Спартака» из Нальчика.

Напомним, ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от участия в международных турнирах под своей эгидой. Из-за этого национальная команда России не приняла участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, а «Спартак» не смог принять участие в матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг». Из-за этого РФС подал иски в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что некоторые судьи CAS отказываются рассматривать иски РФС против ФИФА и УЕФА по политическим мотивам.

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