Бушманов оценил возможный переход Черышева в «Спартак»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход Дениса Черышева в «Спартак». Его слова передает «РБ Спорт».

Ранее футбольный тренер Дмитрий Черышев заявил, что его сын, выступающий за испанскую «Валенсию», хочет играть за «Спартак».

«Черышев — хороший, качественный игрок, но я давно не видел его на поле. Однозначно сложно сказать, помог бы он «Спартаку» или нет, но Денис футболист хорошего уровня», — сказал Бушманов.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за «летучих мышей» 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В 33 встречах за национальную команду России Черышев забил 12 мячей и сделал пять голевых пасов.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятой позиции, имея в активе 27 очков.