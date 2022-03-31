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Гаджиев: позиция ФИФА может стать сигналом для снятия санкций с российского футбола

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Christian Charisius/Global Look Press

Президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев в интервью «Газете.Ru» дал комментарий о результатах заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее сообщалось, что ФИФА не исключила и не приостановила членство РФС.

«Были ли опасения, что Россию могут исключить из ФИФА? Действительно, были, но было и понимание, что мир – это не Европа. И если Европа, особенно западная ее часть, однозначно настроена против России, то остальной мир несколько по-другому относится к событиям на Украине. Правильно говорит Инфантино: подобное происходит то там, то там. Мы все это помним, и как Белград бомбили – тоже помним. Я считаю, эта позиция куда более правильна», — сказал Гаджиев.

Специалист также выразил недовольство отстранением сборной России от стыковых матчей для отбора на чемпионат мира по футболу.

«Плохо то, что отбор на чемпионат мира проводит Европа – при этом сам чемпионат проводит ФИФА, а не УЕФА. Получаются нестыковки: решения УЕФА не согласовывается с позицией ФИФА. Что мы можем по этому поводу сказать? Мы видим несогласованные действия. Одно дело, когда проводится чемпионат Европы, и УЕФА принимает однозначное решение. И другое – отбор чемпионата мира, здесь решение УЕФА некорректно. Юридических оснований дисквалифицировать сборную России не было, это политическое решение. И это подтверждается позицией ФИФА. Она соответствует уставу ФИФА, а УЕФА не руководствовался своими уставными нормами и безосновательно отстранил Россию от стыковых игр.

Может ли позиция ФИФА стать сигналом для снятия санкций с российского футбола? Думаю, да», — заявил член технического комитета РФС.

Ранее на эту тему высказался Почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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