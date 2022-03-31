Кавазашвили: перед Дзюбой сейчас есть две закрытые двери — «Спартак» и сборная России

Член по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили поделился мнением относительно будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По его мнению, футболист больше не сможет сыграть как за сборную России, так и за московский «Спартак».

«Перед Дзюбой сейчас есть две закрытые двери, которые никогда не откроются, «Спартак» и сборная России. Фанаты «Спартака» никогда не простят Дзюбу. Он записывал видео с Азмуном, где плохо говорил о «Спартаке». Все помнят, как Артем топтал шарф красно-белый. Это ужасное отношение к клубу, который его воспитал», — приводит слова экс-футболиста Sport24.

Дзюбы не оказалось в оглашенном списке игроков сборной России на мартовский сбор. 33-летний футболист отказался от вызова в национальную команду по семейным обстоятельствам. Сборы футболистов прошли в Москве с 21 по 27 марта.

Конфликт между Дзюбой и главным тренерой сборной России Валерием Карпиным длится еще со времен, когда оба трудились в московском «Спартаке». В этом сезоне нападающий «Зенита» провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 21 матч и сумел отличиться десять раз, а также семь раз ассистировал своим партнерам.

Ранее сообщалось о том, что сегодня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрят вопрос о будущем Российского футбольного союза (РФС).