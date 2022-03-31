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Макдэвид пятый раз в карьере набрал 100 очков за сезон НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

В эти минуты идет встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) межу «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингс».

На момент публикации новости счет в матче равный — 3:3. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Таким образом, канадский центральный форвард достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 36 заброшенных шайб и 64 голевые передачи. Отметим, что Макдэвид пятый раз в карьере НХЛ набирает 100 и более очков. Канадец возглавляет рейтинг лучших бомбардиров НХЛ.

Отметим, что на второй строчке лучших бомбардиров располагается одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, набравший 96 (48+48) очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вторым из россиян достиг отметки 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

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Хоккей. НХЛ
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