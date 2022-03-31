Экс-тренер «Зенита»: ФИФА действительно отстранит Россию

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС). Его слова передает «РБ Спорт».

«Я думаю, что ФИФА действительно отстранит Россию, потому что сейчас все против вашей страны. Что будет тогда с российским футболом? Ох, это очень сложный вопрос. Надеюсь, что когда в мире все наладится, тогда все быстро станет, как раньше», — сказал специалист.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя победу сборной Польши в финальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против команды Швеции (2:0), заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы выйти на мундиаль, если бы была допущена до международных соревнований.