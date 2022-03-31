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Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за месяц

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Reuters

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии Флайерз» (4:1).

Россиянин забил свой 13-й гол в 15 мартовских матчах. По информации пресс-службы НХЛ, Капризов повторил рекорд своего клуба по количеству заброшенных шайб за один месяц. До этого 13 шайб за месяц забрасывал экс-нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал в феврале 2018 года.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 64 встречах, в которых ему удалось забросить 37 шайб и сделать 45 результативных передач.

Напомним, в матче с «Филадельфией» в составе «Миннесоты» голами отметились Мэтт Дамба, Кирилл Капризов, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 17:09 и отметился результативной передачей.

В составе «Филадельфии» шайбу забросил Морган Фрост. Защитник Иван Проворов отыграл 25:17, нанес пять бросков и закончил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Миннесота», победившая в семи матчах подряд, набрала 86 очков и остается третьей в Западной конференции. «Филадельфия» с 53 баллами занимает 14 место на Востоке.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Филадельфия» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее журналист Zone Coverage Маркус Уоррингтон высказался о статусе Кирилла Капризова.

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Хоккей. НХЛ
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