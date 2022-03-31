Газизов ответил Салиховой, которая назвала его «фантастическим балаболом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая ранее назвала его «фантастическим балаболом» из-за его слов о выплатах агентам в московском клубе. Слова Газизова передает «Спорт-Экспресс».

«Пусть делает, что хочет. Я тут причем? Пусть смотрят турнирную таблицу и на сумму, которую они тратят. Больше мне разговаривать не о чем», — сказал Газизов.

Напомним, что вчера Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет по выплатам посредникам клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно этому документу красно-белые больше всех заплатили агентам при заключении договоров с футболистами. Общая сумма составила €2,62 млн и 385,35 млн руб.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. Также Газизов заявлял, что он во время работы в клубе «убрал кормушку», говоря о снижении затрат на агентские комиссии.