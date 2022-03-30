Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Бесплатная ставка 2000 р.

Железняков рассказал о переживаниях Валиевой во время ОИ

Железняков о Валиевой на ОИ: ментально повзрослела сразу лет на двадцать

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о выходе из подавленного состояния фигуристки Камилы Валиевой после Олимпийских игр 2022 года.

«Поначалу видел некую подавленность, но родные, друзья и поддержка миллионов ее вывели из этого состояния. Я думаю, сейчас она уже вспоминает это все как страшный сон, но осадочек все равно теперь на всю жизнь. Слишком рано дали ребенку понять, как этот мир жесток и несправедлив. Я думаю, она ментально повзрослела сразу лет на двадцать после такой суровой жизненной школы», — передает слова Железнякова Metaratings.

Напомним, что во время Олимпийских игр вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место соответственно.

Ранее Алексей Железняков заявил, что у России мало шансов отстоять свое право на золотую медаль в командном турнире Олимпиады-2022.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть