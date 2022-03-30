Железняков рассказал о переживаниях Валиевой во время ОИ

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о выходе из подавленного состояния фигуристки Камилы Валиевой после Олимпийских игр 2022 года.

«Поначалу видел некую подавленность, но родные, друзья и поддержка миллионов ее вывели из этого состояния. Я думаю, сейчас она уже вспоминает это все как страшный сон, но осадочек все равно теперь на всю жизнь. Слишком рано дали ребенку понять, как этот мир жесток и несправедлив. Я думаю, она ментально повзрослела сразу лет на двадцать после такой суровой жизненной школы», — передает слова Железнякова Metaratings.

Напомним, что во время Олимпийских игр вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место соответственно.

Ранее Алексей Железняков заявил, что у России мало шансов отстоять свое право на золотую медаль в командном турнире Олимпиады-2022.