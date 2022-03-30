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Медведев рассказал, давит ли на него шанс снова стать первой ракеткой мира

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Теннисист Даниил Медведев высказался о давлении перед матчем ¼ финала турнира «Мастерс» в Майами.

«Прямо сейчас я не чувствую никакого давления, я ощущаю лишь дополнительную мотивацию для достижения цели. Это большая цель, которую я хочу реализовать. Я заранее знал, что если дойду до полуфинала, то стану первой ракеткой мира. До достижения цели остался один матч, конечно, давление может появиться во время игры, но это в зависимости от того, каким будет счет», — приводит слова Медведева Essentially Sports.

Даниил Медведев может вновь вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), если одержит победу над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале турнира «Мастерс-1000» в Майами. Встреча состоится 31 марта, начало в 16.00 по московскому времени.

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее потерпевший поражение от Медведева в 1/8 «Мастерса» Дженсон Бруксби обратился к россиянину.

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