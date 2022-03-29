В Госдуме поддержали идею включения команд из Крыма в чемпионат России

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал идею включения крымских клубов в чемпионат России. Его слова передает «РБ Спорт».

«Давно пора. Крым — это Россия. Не вижу причин, чтобы быть против этого. В чем проблема?» — сказал Валуев.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил, что собирается позвонить президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, чтобы обсудить включение клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Сейчас Крымские и Севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.