Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Терапевт Абакумов рассказал, чем опасна не спадающая долгое время температура 12:26
В Пакистане распустили кабмин и парламент, но оставили премьер-министра 12:25
Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России 12:21
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Бесплатная ставка 2000 р.

Старков о «Спартаке»: команда, меняющая в год по два-три тренера, не будет на высоком месте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evgenia Novozhenina/Reuters

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» поделился информацией о возможных причинах неудачной игры «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» справедливо занимает девятое место. Не может команда, которая меняет в год по два-три тренера, бороться за высокие места. Футболистам надо каждый раз привыкать к требованиям наставника. У каждого специалиста свое видение игры», — сказал собеседник.

Специалист также оценил шансы красно-белых на победу в матче 1/8 финала лиги Европы с «Лейпцигом», который был отменен из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в адрес российского клуба.

«В потенциальной игре 1/8 финала с «Лейпцигом» «Спартак» мог бы зацепиться за нужный результат. Матч всегда начинается со счета 0:0, а «Лейпциг» не та команда, которая могла бы разорвать красно-белых. Немцев можно было бы проходить», — отметил Старков.

На текущий момент, после 22 туров московский «Спартак» располагается на девятом месте в таблице Премьер-лиги, имея в активе 27 очков.

Ранее Старков поделился мнением о том, способны ли столичные клубы «Динамо» и ЦСКА навязать борьбу петербургскому «Зениту» в чемпионате РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть