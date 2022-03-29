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Экс-футболист «Локомотива» оценил шансы ЦСКА и «Динамо» навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

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Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, способны ли столичные клубы «Динамо» и ЦСКА навязать борьбу петербургскому «Зениту» в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, борьба еще не закончена. Даже те команды, которые сейчас идут в низу турнирной таблицы, будут биться в каждом матче против лидеров, ведь у них есть мотивация остаться в РПЛ. Отрыв «Зенита» по очкам не очень большой, и ЦСКА вполне может до конца чемпионата не проиграть ни в одном матче. Они сейчас показывают лучшую игру в чемпионате России», — сказал Старков.

Специалист отметил, что в сравнении «Динамо» и ЦСКА отдал бы предпочтение армейскому клубу, как более опытной команде. По его мнению, именно красно-синие главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул.

«Хотелось бы, чтобы динамовцы не выпали. Но после возобновления чемпионата им тяжелее дается игра. Большое число молодых игроков в составе сказывается на стабильности. ЦСКА — более опытная команда. Отдал бы предпочтение ЦСКА как главному конкуренту «Зенита»», — подчеркнул 36-летний наставник.

На текущий момент, после 22-х туров ЦСКА располагается на третьем месте в таблице премьер-лиги, имея в активе 42 очка. Вторым идет «Динамо» с 43 очками. Лидирующую строчку занимает «Зенит», у питерцев на счету 48 очков.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поделился мнением о возможном вхождении РФС в Азиатскую конфедерацию.

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Футбол. Чемпионат России
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