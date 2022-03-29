Тихонов: не ищите причину отстранения СБР на стороне, мы сами себе враги

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство СБР. Тихонов подчеркнул, что российский биатлон был наказан намного раньше, когда разразились допинговые скандалы. Он также заметил, что сегодняшнее решение носит политический характер, и, когда ситуация в мире стабилизируется, Россию будут просить вернуться в международное спортивное сообщество. По мнению Тихонова, актуальное решение об отстранении принципиально по-новому не скажется на российском биатлоне.

«На нашем биатлоне уже давно все сказалось. Когда работала моя команда 13 лет и 7 месяцев, мы были лучшими в мире, потому что работали профессионалы. У меня не было ни одного небиатлониста. Вы знаете, что было потом: пришли прохвосты — Сергей Кущенко, Александр Пак, Владимир Барнашов, Виктор Майгуров. Что мы получили за 14 прошедших лет? Допинги, дисквалификацию СБР, нас выгнали из IBU — и это не сегодняшний день! До 2027 года у нас не будет проводиться ни одного международного старта. А последнее решение связано больше с политическими событиями», — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что не стоит искать причину проблем российского биатлона на стороне. Тихонов также убежден, что необходимо проработать возможность юридического подхода к приостановлению членства СБР, чтобы не оставлять ситуацию без ответа.

«Когда я был первым вице-президентом IBU, там боялись рот открыть и косо в сторону России посмотреть. Мы имели все: чемпионаты мира, Европы, летний биатлон, финалы Кубков мира проходили в России, четыре года подряд проводили на Камчатке турниры с участием 24 стран, и никто рта не раскрывал, потому что и в техническом комитете, и в исполкоме, и в судействе были россияне. У нас никаких вопросов не было.

Мы ищем причину где-то на стороне, а она в нас: мы сами себе враги. Руководство СБР занимается междоусобицами, они понятия не имеют, что такое регионы. А ведь у нас по стране 12 комплексов категории А! Вон, Светлана Журова все время кричит: мол, это политический заказ! Никакого политического заказа не существует, мы сами себе враги. Нужно смотреть с юридической точки зрения, как подойти к этому вопросу, чтобы потом эти русофобы извинились и приползли – вот это будет разговор. Мы сами себя уважать перестали, вот главная причина проблем», — заключил Тихонов.