Васильев об отстранении СБР: беззаконие!

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о решении исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно сегодня, 29 марта.

«Беззаконие! Те, кто принимал это решение, должны быть отстранены от спортивной деятельности. Спорт вне политики, но Томас Бах все разрушил», — приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что 17 марта IBU запустил процедуру отстранения СБР и БФБ. Обе национальные федерации были проинформированы о решении и имели семь дней, чтобы его обжаловать.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Ранее на эту тему высказался председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.