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Российский футболист вошел в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 18 лет

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян попал в десятку самых дорогих игроков мира до 18 лет по версии портала Transfermarkt.

Стоимость российского игрока оценивается в €12 млн. По этому показателю он занимает девятую позицию в рейтинге.

Самым дорогим игроком мира не старше 18 лет был признан центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. По данным портала его стоимость равняется €75 млн.

На второй позиции расположился Флориан Виртц из «Байера». Полузащитника можно приобрести за €70 млн.

Тройку самых дорогих молодых игроков мира замыкает испанец Гави из «Барселоны». Стоимость полузащитника оценивается в €60 млн.

Стоит отметить, что Захарян стал единственным представителем России в этом списке. В этом сезоне он провел за «Динамо» 21 игру и сумел пять раз отличиться и сделать столько же результативных передач. На счету 18-летнего игрока уже четыре матча за национальную сборную страны.

Недавно Захарян был исключен из рейтинга лучших молодых игроков мира по версии Goal.com.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян попал в шорт-лист немецкого «Байера».

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