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Авербух оценил необходимость паузы в карьере Щербаковой

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух высказался о возможном завершении карьеры Анны Щербаковой.

«Аня – выдающая спортсменка, которая выиграла все турниры в мире фигурного катания. Думаю, это ее осознанное решение. Щербакова уже несколько лет сражается с разными травмами и напастями. Может быть, ей имеет смысл сделать передышку на какое-то время из-за усталости. Но я уверен, если она решит завершить карьеру, то возвращение Щербаковой будет возможно. В любом случае мы ее поддержим», — передает слова Авербуха РИА «Новости».

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Также 27 марта команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.

После этого Щербакова заявила, что сумбур повлияет на ее желание завершить карьеру.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Габриэле Пападакис стоит поучиться у Щербаковой правильно формулировать мысли.

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