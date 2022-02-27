Норвежский лыжник заявил, что российских спортсменов не надо наказывать

Лыжник сборной Норвегии Синдре Бьорнестад Скар поддержал российских лыжников и заявил, что их не нужно лишать возможности выступать на этапах Кубка мира.

«Конечно, я на 100% против всего того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Это совершенно немыслимо. Однако наличие у спортсменов российского паспорта не означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. В каком-то смысле это немного несправедливо», — приводит слова Скара NRK.

Напомним, что глава Федерации лыжных гонок Норвегии Эрик Ресте заявил, что организация не желает, чтобы российские спортсмены принимали участие в оставшихся стартах Кубка мира. Позже организаторы Кубка мира в Драммене также заявили о нежелательности участия российских лыжников. Этап пройдет 3 марта и насчитывает всего две гонки: спринт классическим стилем у мужчин и женщин.

Сегодня в финском Лахти завершится восьмой этап Кубка мира. В 13.20 на старт выйдут женщины, а в 15.30 мужчины.

Ранее Йоханнес Клебо поддержал желание Федерации лыжных видов спорта Норвегии, выступившей против участия российских спортсменов на этапах Кубка мира в этом сезоне.