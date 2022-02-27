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Ваноли рассказал, почему так остро реагирует на ошибки Соболева

Ваноли о реакции на ошибки Соболева: я требовательный тренер

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свою реакцию на действия нападающего команды Александра Соболева. Итальянец эмоционально жестикулировал и кидался бутылкой с водой.

«Я требовательный тренер. Прежде всего – к себе. Но и к футболистам. Говорю, что мы должны работать над маленькими деталями. Соболев провел хороший матч, но ему надо работать. Он совершает хорошие действия, но потом отдает горизонтальные передачи. Хочется, чтобы не было ошибок», — передает слова Ваноли Sports.ru.

Вчера итальянец проводил свой первый матч в новой должности и уступил московскому ЦСКА со счетом 2:0. Соболев провел на поле 68 минут и был заменен на ямайского новичка команды Шамара Николсона, который имел прекрасную возможность отличиться в своем дебютном матче.

После 19-ти туров красно-белые располагаются на девятой позиции в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 23 очка. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России и вышли в 1/8 Лиги Европы.

Следующий матч москвичи проведут в рамках 1/8 финала Кубка России против «Кубани».

Ранее комментатор Алексей Андронов поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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