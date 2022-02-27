Экс-спортивный директор «Спартака»: вообще ничего не увидел от Ваноли

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов раскритиковал красно-белых после поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Его слова передает «РБ Спорт».

«ЦСКА сегодня полностью переиграл «Спартак» и одержал заслуженную победу. Без шансов. Вообще ничего такого не увидел от Ваноли, чего он хотел — не совсем ясно. Очень сильные новички у ЦСКА, конечно. Просто топовые, особенно Карраскаль. Ничего не понятно по новичкам «Спартака», получается, что клуб вообще не укрепился. Нужно признать, что селекция армейцев лучше сработала в это трансферное окно», — сказал Шикунов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой похвалил трансферы ЦСКА.