Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Сеть DNS снизит цен на 30% 07:04
SWIFT готовится отключить ряд российских банков 06:51
Колосков: в «Спартаке» как всегда присущий им хаос 06:44
Трамп признал, что Путин поступил как «умный лидер» в отношении Украины 06:43
В матче НХЛ «Детройт» — «Торонто» было забито... 06:24
В Москве в воскресенье ожидается до +2°C 06:23
США считают, что Китай не станет помогать России 06:14
Иммунолог рассказала, чем опасен коронавирус для аллергиков 06:03
Кавазашвили: руководству «Спартака» пора прекращать приглашать всех подряд 05:55
Махачев после победы над Грином: хватит, мне нужен только титульный бой 05:47
Бесплатная ставка 2000 р.

Экс-спортивный директор «Спартака»: вообще ничего не увидел от Ваноли

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов раскритиковал красно-белых после поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Его слова передает «РБ Спорт».

«ЦСКА сегодня полностью переиграл «Спартак» и одержал заслуженную победу. Без шансов. Вообще ничего такого не увидел от Ваноли, чего он хотел — не совсем ясно. Очень сильные новички у ЦСКА, конечно. Просто топовые, особенно Карраскаль. Ничего не понятно по новичкам «Спартака», получается, что клуб вообще не укрепился. Нужно признать, что селекция армейцев лучше сработала в это трансферное окно», — сказал Шикунов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой похвалил трансферы ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть