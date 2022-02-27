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Кавазашвили: руководству «Спартака» пора прекращать приглашать всех подряд

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о поражении красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Его слова передает «РБ Спорт».

«Руководству «Спартака» пора прекращать приглашать всех подряд. Приходят все, кому не лень. Эти футболисты даже не понимают, что такое «Спартак». Ваноли два месяца тренирует команду и не смог предложить новую схему. Ничего нового я сегодня не увидел. «Спартак» так и не понял, с кем играл сегодня», — сказал Кавазашвили.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Спартаком».

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Футбол. Чемпионат России
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