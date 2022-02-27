Каррера: Лига Европы еще реальна для «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:2). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне показалось, что команда еще морально не вернулась со сборов. Они еще находятся в стадии подготовки к весенней части сезона. Всегда непросто для тренера брать под крыло новую команду в середине чемпионата и привыкать к игрокам, которые имеются в распоряжении. Так что посмотрим, Лига Европы еще тоже реальна для «Спартака», — сказал Каррера.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от московского ЦСКА.