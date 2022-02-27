Мостовой похвалил трансферы ЦСКА после победы над «Спартаком»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер лиги против «Спартака» (2:0). Его слова передает «РБ Спорт».

«Хочу похвалить ЦСКА. Команда выглядит очень солидно. То, что я увидел с середины первого тайма: у «армейцев» очень хорошие приобретения. Этим они и воспользовались. «Спартак» не заслужил поражения. ЦСКА реализовал свои моменты и выиграл этот матч. При счете 0:1 Зобнин обязан был забивать. Не хватило ему класса. Хотя он был одним из лучших в первом тайме», — сказал Мостовой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее новоиспеченный полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен заявил, что получил удовольствие после победы над «Спартаком».