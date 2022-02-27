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Полузащитник ЦСКА Гбамен назвал матч со «Спартаком» самым важным в сезоне

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Global Look Press

Новоиспеченный полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен заявил, что получил удовольствие после победы над «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (2:0). Слова Гбамена передает «РБ Спорт».

«Я получил удовольствие. Все было хорошо. Самый важный матч в этом сезоне? Да, это дерби. Отсутствие фанатов? Да, было необычно. Но мы смогли порадовать болельщиков. Мое здоровье? Я чувствую себя лучше, все в порядке», — сказал Гбамен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

После 19 матчей ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Спартак» с 23 очками занимает девятое место.

Ранее бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал победу над «Спартаком».

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Футбол. Чемпионат России
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