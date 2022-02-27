Журналист Реган: если вам кажется, что Овечкин никогда не состарится, случается непредвиденное

Спортивный журналист Джей-Джей Реган высказался о вероятности того, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в истории Национальной хоккейной лиги. Его слова передает NBC Sports.

«Если вам кажется, что Ови никогда не состарится и сможет вечно забрасывать по 50 шайб за сезон… случаются травмы. Случается COVID. Случаются локауты. Случаются непредвиденные обстоятельства. В конце концов, «если бы да кабы» тут не пройдет. Рекорд будет засчитан только в том случае, если Ови его побьет», — сказал журналист.

В этом сезоне Овечкин забросил уже 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось всего четыре гола до легендарного чеха Яромира Ягра (766), который занимает третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди российских хоккеистов.