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Гладилин объяснил, почему на «Спартаке» сильнее сказалось отсутствие активных фанатов

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о новичках красно-белых и ЦСКА после очного матча команд в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Николсон вышел на замену, а Мартинс ничего не портил, но и ничего не создавал. Можно было его и не ставить на эту игру, потому что он еще необстрелянный игрок. Потенциал у него есть, он что-то умеет – пока, правда, я не увидел, что именно.

Он говорил, что может создать, отдать, забить – пока этого у него нет. Но двигался, старался. Мартинс, наверное, при таком накале ни разу и не играл. В Бельгии, где выступал Николсон, такого накала тоже не было. И он попал не в свою тарелку. А армейские новички освоились и проявили себя достойно», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Также ветеран красно-белых высказался об отсутствии на матче активных фанатов в связи с введением закона о Fan ID.

«Естественно, отсутствие активных фанатов всегда влияет на антураж. Основная фанатская группировка – это часть команды, часть клуба, она дает тонус. Отсутствие чистых фанатов сказалось на ЦСКА, а в первую очередь – на «Спартаке», потому что все-таки домашний стадион, и поддержка болельщиков влияет очень сильно», — добавил специалист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

Ранее Гладилин объяснил, в чем ЦСКА превзошел «Спартак.

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Футбол. Чемпионат России
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