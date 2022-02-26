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Червиченко рассказал, за счет чего ЦСКА обыграл «Спартак»

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в матче с ЦСКА (0:2) в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Спартака» было много эмоций и мало тактики. ЦСКА победили абсолютно заслуженно. Местами и у красно-белых что-то получалось в атаке, но острота возникала, когда свалилась в навал.

Разницу на поле сделали успешные трансферы ЦСКА. В этом они уж точно переиграли «Спартак».

С такой игрой «Спартаку» в еврокубках ловить нечего. Ваноли надо сделать упор на Кубок России, чтобы закончить свой дебютный сезон с успехом и трофеем», — приводит слова Червиченко Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

ЦСКА, набравший 33 очка, после 19 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые с 23 баллами остаются на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» подрались во время матча с ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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