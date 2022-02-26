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Овечкин вышел на чистое третье место по матчам в НХЛ среди россиян

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Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз». После первого периода счет 2:0 в пользу хозяев площадки.

Для нападающего этот матч стал 1249-м за карьеру в лиге. Таким образом, он обошел Сергея Федорова по количеству матчей в НХЛ среди российских хоккеистов. Теперь он вышел на единоличное третье место.

Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалеву (1316), на второй позиции — Сергей Гончар (1301).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В этом сезоне Овечкин забросил уже 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось всего четыре гола до легендарного чеха Яромира Ягра (766), который занимает третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории.

Ранее сообщалось, что Овечкин до восьми баллов сократил отставание от Бретта Халла по набранным очкам в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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