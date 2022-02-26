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Болельщики «Спартака» подрались во время матча с ЦСКА

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РИА Новости

Во время матча между московскими «Спартаком» и ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в ВИП-секторе «красно-белых» произошла драка. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Несколько болельщиков на трибуне А в течение минуты наносили друг другу удары, после чего конфликт удалось погасить без вмешательства стюардов. Дерущихся разняли другие болельщики. Инцидент произошел на секторе Platinum Center, стоимость билета на который составляет 33 тысячи рублей.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

ЦСКА, набравший 33 очка, после 19 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые с 23 баллами остаются на девятой позиции.

Ранее главный тренер столичного «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разговоры о том, что он может покинуть московский клуб на фоне событий на Украине.

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Футбол. Чемпионат России
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