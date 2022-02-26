Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Карты российских банков будут работать в РФ, несмотря... 19:23
Российские войска ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым 19:20
Сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира 19:14
В Ирландии сорвали герб с ворот посольства России 19:05
Глава погранслужбы Украины заявил о презрении к коллеге из Белоруссии 19:04
Романцев отреагировал на заявление Польши о нежелании играть с Россией... 18:56
В Минтрансе заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе... 18:55
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева вести переговоры 18:39
В МИД ЛНР заявили о «болезненном» продвижении к границам... 18:37
Госсекретарь США Блинкен обратился к россиянам на русском языке 18:37
Бесплатная ставка 2000 р.

Тренер «Динамо» Шварц: я не тот, кто возьмет билет, прыгнет в самолет и улетит

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Torsten Silz/dpa/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разговоры о том, что он может покинуть столичный клуб на фоне событий на Украине.

«В текущей ситуации я понимаю, что есть такие разговоры. Надо сказать о моей ответственности, которую я несу перед своей семьей здесь, и в Германии.

Могу сказать, что на протяжении 14 месяцев все те, кто связан с клубом, проявляют абсолютный профессионализм. Мне комфортно работать. В данном случае основным моментом является безопасность людей, того места, где они находятся.

Я полностью пропитался идеями клуба. Я не тот человек, который возьмет билет и прыгнет на самолет. Это не про меня. Я чувствую ответственность, и я буду в клубе», — приводит слова немца «СЭ».

43-летний специалист в декабре продлил контракт с бело-голубыми. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Динамовцы набрали 39 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России, обойдя петербургский «Зенит» на один балл. Клуб с берегов Невы свою встречу против казанского «Рубина» проведет на своем поле 28 февраля.

Ранее Сандро Шварц рассказал, почему украинцы — защитник Иван Ордец и тренер Андрей Воронин — отсутствовали на матче с «Химками».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть