Тренер «Динамо» Шварц: я не тот, кто возьмет билет, прыгнет в самолет и улетит

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разговоры о том, что он может покинуть столичный клуб на фоне событий на Украине.

«В текущей ситуации я понимаю, что есть такие разговоры. Надо сказать о моей ответственности, которую я несу перед своей семьей здесь, и в Германии.

Могу сказать, что на протяжении 14 месяцев все те, кто связан с клубом, проявляют абсолютный профессионализм. Мне комфортно работать. В данном случае основным моментом является безопасность людей, того места, где они находятся.

Я полностью пропитался идеями клуба. Я не тот человек, который возьмет билет и прыгнет на самолет. Это не про меня. Я чувствую ответственность, и я буду в клубе», — приводит слова немца «СЭ».

43-летний специалист в декабре продлил контракт с бело-голубыми. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Динамовцы набрали 39 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России, обойдя петербургский «Зенит» на один балл. Клуб с берегов Невы свою встречу против казанского «Рубина» проведет на своем поле 28 февраля.

Ранее Сандро Шварц рассказал, почему украинцы — защитник Иван Ордец и тренер Андрей Воронин — отсутствовали на матче с «Химками».