Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между московскими «Спартаком» и ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Селихов, Жиго, Литвинов, Джикия (К), Айртон, Мартинс, Умяров, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев.

ЦСКА: Акинфеев (К), Фернандес, Бийол, Фукс, Дивеев, Гбамен, Обляков, Медина, Языджи, Карраскаль, Заболотный.

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Арам Петросян и Дмитрий Сафьян. Резервным судьей станет Антон Фролов.

Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Армейцы с 30 очками занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 23 баллами на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий столичного «Динамо» Федор Смолов стал автором победного гола в матче с подмосковными «Химками» в рамках 19-го тура РПЛ.

Таким образом после этой победы «Динамо» набирает 39 очков и обходит петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака проведут свой матч 28 февраля против «Рубина».