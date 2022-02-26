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Шварц высказался об отсутствии украинцев Воронина и Ордеца в матче с «Химками»

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Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему украинцы — защитник Иван Ордец и тренер Андрей Воронин отсутствовали на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» (3:0).

«Когда ждать возвращение Воронина и Ордеца? К сожалению, сложно загадывать что будет завтра. Понимаю и Ордеца, и Воронина. Сейчас у них не получается быть вместе с командой. Мне ясна их позиция», — приводит слова специалиста «СЭ».

Динамовцы набрали 39 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России, обойдя петербургский «Зенит» на один балл. Клуб с берегов Невы свою встречу против казанского «Рубина» проведет на своем поле 28 февраля.

Бело-голубые в следующем туре примут на своем поле столичный «Спартак». Встреча состоится 6 марта.

Ранее сообщалось, что спонсор москвичей банк ВТБ отдаст акции ФК «Динамо» после введения санкций со стороны США и Великобритании.

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Футбол. Чемпионат России
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