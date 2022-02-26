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Тренер «Рубина» назвал положительным уход из команды Деспотовича и Игнатьева

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как повлиял на команду уход нападающих Джордже Деспотовича и Ивана Игнатьева.

«У обоих это было совместное желание. Такое бывает, когда и футболиста что-то не устраивает, и клуб. Это те случаи, когда было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе. Это сложно объяснить, но, находясь внутри, ты это очень четко чувствуешь, осознаешь, понимаешь. На мой взгляд, те решения, которые были приняты относительно этих игроков, пошли максимально на пользу клубу и игрокам», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В январе казанцы отправили своих нападающих в дубль. После чего «Рубин» принял решение расстаться с игроками. Сербский нападающий стал игроком тульского «Арсенала», а Иван Игнатьев на правах аренды перешел в самарские «Крылья Советов». Последний имеет не самую лучшую репутацию. Он несколько раз попадал в скандалы на почве алкоголя.

В этом сезоне на двоих нападающие забили всего один гол. Он на счету Деспотовича.

Ранее бывший форвард «Рубина» Джордже Деспотович в прямом эфире Instagram негативно высказался о столице Татарстана, где прожил полтора года за время выступления за клуб.

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