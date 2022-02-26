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Финский журналист рассказал, что «Йокерит» может стать банкротом

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РИА Новости

Финский журналист Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал выход «Йокерита» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и заявил, что у клуба нет шансов выступить в следующем сезоне.

«У «Йокерита» нет шансов продолжить выступление в КХЛ в следующем сезоне. У «джокеров» скоро не будет спонсоров, зрителей, арены или, возможно, многих игроков в Финляндии. Олигарх Владимир Потанин будет продолжать финансировать «джокеров» до тех пор, пока ему приказывают. И когда он закроет краны денег, хоккейный клуб «Йокерит» обанкротится в ту же секунду», — написал Ялонен на сайте издания.

Сейчас Лига на паузе. Матчи возобновятся 1 марта сразу с раунда плей-офф. Из-за выхода «Йокерита» из КХЛ московский «Спартак» автоматически прошел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

Всего в стадии плей-офф Кубка Гагарина примут участие 14 команд: СКА, минское и московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Металлург», «Барыс», «Трактор», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Северсталь», «Ак Барс» и «Авангард».

Ранее тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о вероятности выхода своей команды из КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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