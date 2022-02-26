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Медведев снова не смог переиграть Надаля

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Henry Romero/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Акапулько Рафаэлю Надалю. Встреча продлилась два часа и завершилась победой испанца в двух сетах: 3:6, 3:6.

В финальном матче Рафаэль Надаль сыграет против Кэмерона Норри.

Медведев и Надаль в январе этого года уже встречались друг с другом. Это был финальный матч Открытого чемпионата Австралии. Тогда победа также осталась за испанцем. В тяжелейшем пятисетовом противостоянии Надаль уступая 2:0, сумел выровнять положение и выиграл 21-й финал «Большого шлема».

Таким образом Медведев упустил шанс стать первой ракеткой мира. Однако после выхода в полуфинал турнира в Акапулько и вылета Новака Джоковича с турнира в Дубае россиянин выйдет на первую позицию. Рейтинг обновится в понедельник, 28 февраля. Медведев стал 27-м в истории лучшим теннисистом планеты. Джокович лидировал в рейтинге 361 неделю, что является рекордом. В истории российского тенниса только два отечественных спортсмена возглавляли рейтинг ATP - Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Ранее сообщалось, что еще один россиянин, Андрей Рублев, вышел в финал турнира ATP-500 в Дубае. Ему предстоит сыграть против чеха Иржи Веселы.

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