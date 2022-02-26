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Грицюк рассказал, какое влияние на команду имела сдержанность Жамнова

Грицюк считает, что сдержанность Жамнова помогала игрокам становиться увереннее

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Нападающий омского «Авангарда» и сборной России Арсений Грицюк рассказал о влиянии сдержанности главного тренера Алексея Жамнова на команду во время Олимпийских игр в Пекине.

«У нас сложился хороший коллектив. Ребята, тренерский штаб – все взаимодействовали. Жамнов очень сдержанный, на лавке никогда не показывал эмоций. Я думаю, нам это помогало становиться увереннее в себе. Показывало, что тренер спокоен, уверен в нас», — передает слова Грицюка официальный сайт «Авангарда».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Ранее Алексей Шевченко заявил, что Алексею Жамнову был безразличен результат команды на Олимпийских играх в Пекине.

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Хоккей. Сборная России
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