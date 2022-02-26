Экс-игрок ЦСКА — о матче со «Спартаком»: он точно будет «от ножа»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов рассказал, чего ждет от матча армейской команды против другого столичного клуба — «Спартака», передает «РБ Спорт».

Встреча состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Думаю, это хорошо, что рестарт чемпионата открывается таким топовым матчем. Получится ли он таким же топовым в плане качества игры — сложно сказать, но он точно будет «от ножа», на максимальных оборотах в плане эмоций», — заявил Корнаухов.

После сыгранных 18-ти туров ЦСКА идет на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 30 очков и на восемь баллов отставая от лидера — петербургского «Зенита». «Спартак», который проведет первую официальную игру с новым тренером Паоло Ваноли, расположился на девятом месте с 23-мя баллами.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче армейской команды против другого столичного клуба — «Спартака»