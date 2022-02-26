Платини не считает заслуженным «Золотой мяч» Месси, полученный в 2021 году

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини считает незаслуженным то, что в 2021 году престижную футбольную награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси, сообщает Football Italia.

По его мнению, награда должна была достаться другому игроку.

«Кто выиграл Лигу чемпионов и Евро? Жоржиньо», — заявил он.

Стоит отметить, что другим главным претендентом на награду считался польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Многе футбольные эксперты считали, что именно он должен был выиграть награду.

10 августа 2021 года «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал выступление нападающих Киллиана Мбаппе и Лионеля Месси в составе «Пари Сен-Жермен».