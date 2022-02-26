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Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Известный блогер и журналист Василий Уткин высоко оценил игру петербургского «Зенита» в ответно матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

Поединок завершился со счетом 0:0, что не позволило «Зениту» выйти в следующую стадию.

«Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами», — поделился Уткин в эфире своего YouTube-канала.

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол. Причиной стало нарушение Александра Ерохина, который в штрафной наступил сопернику на ногу.

В первом матче российская команда уступила «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Чистяков поделился мыслями об эпизоде с отмененным голом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса».

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Футбол. Лига Европы
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