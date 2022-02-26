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Защитник «Зенита» Чистяков высказался о своем отмененном голе в матче с «Бетисом»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями об эпизоде с отмененным голом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса», передает «Матч ТВ».

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился сам Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол. Причиной стало нарушение Александра Ерохина, который в штрафной наступил сопернику на ногу.

«Неприятно, конечно. Хотя играть на таком стадионе против такого соперника было очень приятно. Ноги сами бегут! Что ж, такое, как отмены мячей, в футболе случается, но свой я еще забью», — заявил футболист.

Встреча по итогу завершилась со счетом 0:0. В первом матче российская команда уступила «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться.

Ранее сообщалось, что бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал споры о незасчитанном голе «Зенита» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

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Футбол. Лига Европы
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