Рублев — о Медведеве: в детстве у него техники не было, в принципе, сейчас тоже

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев пошутил про своего соотечественника Даниила Медведева, который в понедельник должен возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рублев вспомнил, как в детстве они с Медведевым играли на одном турнире, и рассказал о главных качествах теннисиста.

«В детстве у него не было такой хорошей техники, были странные удары. В принципе, и сейчас тоже (улыбается). Но когда он был ребенком, всё было еще хуже. У него не было сильных ударов или нечто подобного, но у него было это удивительное качество, которое осталось и до сих пор — умение бороться до конца», — рассказал Рублев на пресс-конференции турнира в Дубае.

Медведев сместит с первой строчки рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее сообщалось, что Рублев в полуфинальном матче турнира ATP-500, который проходит в Дубае, оказался сильнее соперника из Польши Хуберта Хуркача. Встреча длилась 2 часа 23 минуты и завершилась в трех сетах 3:6, 7:5, 7:6. На пути к финалу российский теннисист одержал верх над американским спортсменом Маккензи Макдональдом, южнокорейцем Квон Сон У и Даниэлем Эвансом из Великобритании.