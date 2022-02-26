Источник: Ракицкий расторг контракт с «Зенитом»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с петербургским «Зенитом», сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».

Соглашение украинского футболиста действовало до лета 2022 года.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале 2019 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач. Стоит отметить, что Ракицкий перестал получать вызов в национальную команду, когда пополнил состав российского клуба.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0), который состоялся 24 февраля, Ракицкий не появился на поле.

Ранее сообщалось, что Зенит» не сумел вовремя вылететь из испанской Севильи в Санкт-Петербург после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом», сообщает «Спорт день за днем».

Причиной задержки рейса стало то, что Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний в связи с политической ситуацией. Сообщается, что прилететь в Россию самолет с футболистами «Зенита» должен был в 21.00 по московскому времени 25 февраля, теперь его прибытие ожидается в 01.20 мск 26 числа.