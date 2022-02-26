Норвегия не собирается вводить дополнительные санкции в адрес российских лыжников

Норвежская федерация лыжных видов спорта не собирается вводить дополнительные санкции в адрес российских лыжников кроме тех, что были введены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Ранее глава Федерации Норвегии Эрик Ресте выступил с заявлением, в котором отметил, что норвежская сторона рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов на этап Кубка мира, который должен состояться Холменколлене.

«Норвежская федерация лыжных видов спорта не может и не будет вводить санкции, если это не следует из совместного международного решения, принятого FIS. Что касается въезда в Норвегию, то это неподконтрольно спортивному руководству и регулируется норвежскими властями», — цитирует TV2 пресс-релиз Норвежской федерации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта на своем официальном сайте заявила о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом России и в их честь не будет звучать гимн страны.

Напомним, что сегодня FIS также принял решение отменить все оставшиеся этапы Кубка мира в России. В России были запланированы Кубок мира по ски-кроссу, Кубок мира по акробатике, Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин и Кубок мира по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти в конце февраля и в конце марта в Солнечной долине, Ярославле, Нижнем Новгороде и Тюмени соответственно.