Каррера назвал преимущество «Лейпцига» перед «Спартаком»

Итальянский специалист, бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился размышлениями о противостоянии красно-белых с немецким «Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы, передает Metaratings.ru.

Немецкий клуб тренирует другой бывший главный тренер «Спартака» — Доменико Тедеско. По мнению Карреры, на исход противостояния может повлиять то, что Тедеско руководить «Лепцигом» дольше, чем Паоло Ваноли «Спартаком» — он был назначен только в декабре прошлого года.

«Я думаю, что у «Лейпцига» есть преимущество, потому что у Тедеско дольше работает с командой и он провел больше игр. «Спартак» недавно сменил тренера и играл только товарищеские матчи. Это значит все и ничего, потому что только на поле всегда все доказывается», — заявил итальянский специалист.

Первый матч в рамках 1/8 Лиги Европы подопечные Ваноли проведут против «Лейпцига» в Германии 10 марта. Ответная встреча состоится 17 марта. Место проведения этого матча пока не определено.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич выразил готовность принять в своей стране домашние матчи московского «Спартака» в Лиге Европы. Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что российские и украинские футбольные клубы и сборные не смогут проводить домашние матчи под эгидой союза в своих странах.