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В Финляндии сообщают о поступающих угрозах в адрес российских лыжников

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Директор лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекка Юппи рассказал о поступающих сообщениях с угрозами в адрес российских лыжников.

«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о таких мероприятиях, проводимых в присутствии российских спортсменов, когда Россия атакует Украину. Тон этой части был истолкован как очень резкий и угрожающий, мы действуем соответственно», — передает слова Юппи Ilta-Sanomat.

Также он отметил, что в свете последних событий уровень безопасности соревнований будет повышен.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском Лахти с 26 по 27 февраля. Состав сборной России еще не объявлен, но тренер команды Юрий Бородавко заверил, что его подопечные примут участие. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Все они были участниками прошедшей Олимпиады.

Напомним, что запланированный на 18 марта этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени был отменен.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом России и в их честь не будет звучать гимн страны.

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