В Минспорта отреагировали на решение МОК о переносе соревнований из России

Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на призывы Международного олимпийского комитета (МОК) перенести все международные спортивные соревнования за пределы России и Белоруссии.

«Тем не менее мы видим, что не приведены причины, почему это было сделано. Ни на территории Российской Федерации, ни на территории Белоруссии никаких чрезвычайных конфликтов и ситуаций не происходит. Включать меры дополнительного реагирования и санкций для стран считаем недопустимым и неадекватным в нынешней ситуации», — передает слова Матыцина «Матч ТВ».

Также он отметил, что МОК должен придерживаться принципов невмешательства политики в спорт.

Напомним, что МОК выступил с обращением к международным спортивным организациям и призвал их отменить или перенести все соревнования, которые должны будут пройти на территории России или Белоруссии.

Сегодня уже сообщалось об отмене этапов Кубка мира по лыжному спорту, этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи, переносе домашних матчей российских клубов в баскетбольной Евролиге и футбольной Лиге Европы, стыковых игр чемпионата мира, а также финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в мае 2022 года в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что МОК также призвал отказаться от российского флага и гимна на спортивных турнирах.