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Вице-президент ФЛГР о решении FIS: здравый смысл все равно восторжествует

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flgu18.ru

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отменить этап Кубка мира в России.

«Реакция отрицательная. Страна готовилась к проведению этого мероприятия. Причины мы все знаем, у нас и другие спортсмены страдают. Обстоятельства такие, что приняли отрицательное решение. Здравый смысл все равно восторжествует, и когда-нибудь мы проведем Кубок мира или чемпионат мира по лыжным видам спорта в России, тем более, что лыжи сейчас в стране на подъеме», — передает слова Крянина РИА «Новости».

В России были запланированы Кубок мира по ски-кроссу, Кубок мира по акробатике, Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин и Кубок мира по лыжным гонкам. Последний должен был состояться в Тюмени 18 марта.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в финском Лахти с 26 по 27 февраля. Состав сборной России еще не объявлен, но тренер команды Юрий Бородавко заверил, что его подопечные примут участие. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Все они были участниками прошедшей Олимпиады.

Ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что вопрос о допуске российских лыжников на Кубок мира еще будет обсуждаться.

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