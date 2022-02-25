Вице-президент ОКР отреагировал на призыв МОК отменить международные соревнования в РФ

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Василий Титов прокомментировал призыв Международного олимпийского комитета (МОК) отменить или перенести все международные спортивные соревнования с территории России и Белоруссии.

«Мне кажется, что неправильно смешивать спорт и политику. В данном случае, такая попытка неправильная. Это слишком политизированное решение и не могу относиться позитивно или филигранно. По всей видимости потребуется время, чтобы восстановить хорошие взаимоотношения. Повторяюсь, это политизированное решение, а спорт должен быть вне политики», — передает слова Титова Metaratings.

Сегодня уже сообщалось об отмене этапов Кубка мира по лыжному спорту, этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи, переносе домашних матчей российских клубов в баскетбольной Евролиге и Лиге Европы, стыковых игр чемпионата мира, а также финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Матч состоится на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали выход из Лиги первого участника - финского «Йокерита».