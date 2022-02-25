В Кремле отреагировали на перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести финальный матч Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Жаль что принято такое решение. Санкт-Петербург мог обеспечить благоприятные условия для проведения этого праздника футбола. Ну принято, так принято», — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, матч состоится на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции. Ранее финал главного клубного турнира Европы должен был пройти на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Действующим обладателем кубка Лиги чемпионом является лондонский «Челси».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, выразила мнение, что организаторы пошли на этот шаг, так как не знают, сколько продлиться военная операция России на Украине.